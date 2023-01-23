الأنبار تطوي صفحة الجسور المتضررة من الإرهاب

2023/01/23 | 17:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مدير دائرة بلدية جبة بمحافظة الانبار قطري العبيدي ،الاثنين، عن الانتهاء من إعادة اعمار وتأهيل اخر الجسور المتضررة الحيوية جراء العمليات الارهابية في المحافظة.

وقال العبيدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “شركة الحاج ارحيم زويد الذي احيل اليها جسر الشهيد وحيد بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار ، من قبل صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة وبالتنسيق مع ديوان محافظة الانبار انجزت مهام اعادة اعمار اخر جسر حيوي متضرر جراء العمليات الارهابية في الانبار حيث يربط الجسر المناطق الغربية بمحافظة صلاح الدين مرورا بالمحافظات الشمالية “.

واضاف ان “كلفة مشروع اعادة اعمار وتأهيل جسر الشهيد وحيد الكونكريتي الذي يقع على نهر الفرات بـ 8 مليار دينار وعلى نفقة صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة وطوله 500 متر”، مبينا ان” الجسر يعد من اهم الجسور الحيوية المتضررة جراء العمليات الارهابية وبإعادة اعمار هذا الجسر واعادته الى الخدمة اصبحت شبكة الجسور الحيوية متكاملة للمرة الاولى منذ 6 اعوام تقريبا”.

وأشار العبيدي الى أن “اعادة اعمار جسر الشهيد وحيد سوف يساهم في اعادة حركة التبادل التجاري بين محافظة الانبار والمحافظات الشمالية عبر بوابة المناطق الغربية”، مؤكدا ان “افتتاح الجسر سيسهم ايضا في فك الاختناقات المرورية، فضلا على اعادة العمل بتبادل البضائع بين الانبار والمحافظات الشمالية “.

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