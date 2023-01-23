ما هو ترتيب أندية العالم الأكثر تحقيقا للعائدات والأرباح؟.. تعرف إلى الـ10 الكبار

2023/01/23 | 17:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعد لعبة كرة القدم مصدرًا رئيسيًا لتحقيق أرباح مالية هائلة، إذ تبلغ إيرادات الأندية الأوروبية الكبرى مليارات الدولارات بشكل إجمالي، من خلال مبيعات التذاكر والبث التلفزيوني والإعلانات التجارية ومجالات الاستثمار التجاري، إضافة إلى صفقات بيع وانتقال اللاعبين.

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