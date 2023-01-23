2023/01/23 | 17:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، بدعم من شركات التكنولوجيا والعقارات إذ محت التوقعات بأن تشهد منطقة اليورو ركوداً طفيفاً أثر تصريحات مسؤولي المركزي الأوروبي المتشددة التي دفعت اليورو لأعلى مستوى في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع الاسهم الاوربية بدعم من شركات التكنولوجيا والعقارات المركز الخبري الوطني.

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