2023/01/23 | 17:26 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق ينجح في إضافة كميات جديدة من الذهب الأسود إلى محفظته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/23 | 17:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ينجح في إضافة كميات جديدة من الذهب الأسود إلى محفظته) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ينجح في إضافة كميات جديدة من الذهب الأسود إلى محفظته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).