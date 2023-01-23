"مسن" حاول تكرار جريمته.. ماذا نعرف عن المتهم بإطلاق النار في كاليفورنيا؟

2023/01/23 | 17:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال دوافع المشتبه به في حادث إطلاق نار جماعي بمرقص بمونتيري بارك، بولاية كاليفورنيا خلال احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة، الأحد، غير محددة.

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