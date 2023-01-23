2023/01/23 | 17:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، علي راضي، الاثنين، أنه خلال...

ظهرت المقالة وفد عراقي يزور تركيا وإيران قريباً لتأمين الحصص المائية أولاً على المسلة.

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