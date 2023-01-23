ماذا تعرف عن جماعة «ملائكة الجحيم» بأوروبا؟

2023/01/23 | 17:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يحاكم زعيم جماعة «ملائكة الجحيم» في أوروبا، الألماني فرانك هانيبوت، إلى جانب 46 متعاوناً دولياً مزعوماً لإدارتهم فرعاً من نادي الدراجات النارية في منتجع جزيرة مايوركا الإسبانية يزعم أنه متورط في الجريمة المنظمة.

تبدأ، الاثنين جلسة الاستماع الأولى في المحاكمة، ويطالب الادعاء الإسباني بسجن هانيبوت 13 عاماً بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية وغسل الأموال وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني، كما يطالب بتغريمه 4.5 مليون دولار (4.2 مليون يورو) في تهمة غسل الأموال- بحسب «سكاي نيوز عربية».

ماذا فعلت «ملائكة الجحيم»؟

يتهم أعضاء قياديون آخرون مزعومون أيضاً، بإدارة شبكة بغاء وتهريب المخدرات، ويواجهون عقوبة تصل إلى 38 عاماً في السجن.

وفقاً للائحة الاتهام التي قدمها الادعاء العام، قامت جماعة «ملائكة الجحيم» بأنشطة غير قانونية في مايوركا من 2009 إلى 2013 تحت قيادة هانيبوت.

يزعم أن هانيبوت عين أعضاء قاموا بعد ذلك بارتكاب جرائم، منها الابتزاز وحيازة أسلحة نارية غير مشروعة والسرقة في المواقع السياحية الشهيرة، كما انتقلوا إلى مجال العقارات في مايوركا وجزيرة إيبيزا.

لم تقتصر تحركات المتهمين على ركوب دراجات هارلي ديفيدسون النارية، وتم رصد أحد أتباع هانيبوت يقود سيارة بنتلي بسرعة 200 كيلومتر في الساعة بمنطقة السرعة فيها 120 كيلومتراً في الساعة فقط، قبل أن توقفه الشرطة.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة عدة أسابيع.

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