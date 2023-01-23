وزير الخارجية: الحكومة العراقيَّة قلقة من جمود الاتفاق النوويّ الإيرانيّ

2023/01/23 | 18:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أبلغ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وكيلة الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، ان الحكومة العراقية "قلقة" من جمود الاتفاق النووي الايراني.

وقالت الخارجية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن الوزير "استقبل وكيلة الأمين العام للأمم المُتحدة للشُؤُون السياسيَّة وبناء السلام روزماري دي كارلو، ترافقها جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمُساعدة العراق (UNAMI)، في مقر وزارة الخارجيَّة ببغداد".

وبحسب البيان أشار حسين إلى "إمكانيَّة الحكومة العراقيَّة على تحقيق النجاح، بالرغم من وجود تحديات أمنيَّة داخل البلاد، الأمر الذي يعكس حالة إيجابيَّة وتطور يطرأ على العمليَّة السياسيَّة في العراق"، مَّؤكِّداً على "أهميَّة الدور الأمميّ في تقديم المُساعدة والمشورة، لاسيما أنَّ العراق لايزال بحاجة إلى الخبرة والمُساعدة من الأمم المُتحدة، التي من الممكن أنَّ تحقق تغييراً نوعياً".

واضاف أنَّ "الحكومة العراقيَّة حريصة على تنفيذ البرنامج الحكوميّ من خلال إعدادها لبرنامج يؤمن احتياجات المجتمع العراقيّ في إعادة التوازن ومُواجهة الإرهاب، فضلاً عن إتخاذها القرارات المُهمة التي تصب في مصلحة المواطن العراقيّ".

وفي الملف الأمنيّ أشار الوزير إلى أنَّ "الجانب الأمنيّ جيد في الوقت الحاليّ، وهذا لا يعني عدم وجود تحديات أمنيَّة، إلّا أنّ تحسناً جوهرياً طرأ في الواقع، مّشيراً؛ إلى أهميَّة التعامل مع التحديات الحالية مع الجانب التركيّ والإيرانيّ بهذا الشأن يتم بدبلوماسيَّة أعلى، لاسيما أنَّ الكثير من المُشتركات التأريخيَّة والثقافيَّة والإجتماعيَّة تجمعنا".

وتطرق إلى "قلق الحكومة العراقيَّة من جمود الاتفاق النوويّ الإيرانيّ"، لافتاً إلى "ضرورة أحياء هذا الملف، على الرغم من إنَّ المنطقة تشهد توتراً أقل من السابق وخاصةً بين إيران والسعوديَّة".

وبحث الجانبان تأثيرات التغيير المناخيّ وشحة المياه في العراق، وأشار معاليه إلى حرص العراق على المُشارَكة بوفد رفيع المُستوى في قمة المياه التي ستعقد في نيويورك في آذار المُقبل.

من جانبها، قدمت روز كارلو، التهنئة للوزير والحكومة العراقيَّة على فوز العراق ببطولة خليجي 25، التي أقيمت في مُحافظة البصرة، مُؤكِّدةً على أهميَّة البطولة التي عكست التضامن والوحدة الوطنيَّة في المجتمع العراقيّ، وجددت دعم الأمم المُتحدة لوحدة العراق أرضاً وشعباً ودعم أمنه واستقراره وسلامة أراضيه والوقوف مع العراق في معركته ضد كل أشكال الإرهاب، بحسب البيان.

وأكدت على "التزام الأمم المُتحدة بمُساعدة العراق في مُواجهته للتحديات الأمنيَّة"، لاسيما أنَّ "العراق لديه الكثير من الإمكانيات لمُواجهة هذه التحديات سواء كانت أمنيَّة أو إقتصاديَّة، وهو لايزال شريك أساسي للأمم المتحدة".

ونوّهت كارلو إلى "أهميَّة تعزيز لغة الحوار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، في ظل التوتر الذي يخيم على المنطقة، بالإضافة إلى الجمود في العلاقات بين دول المنطقة، إذ إنَّ الحوار من شأنه أنَّ يعزز الأمن والإستقرار وينعكس إيجاباً على العلاقات بين الدول إقليميّاً".

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