2023/01/23 | 19:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوفاة مدير قسم شرطة الإنتربول في محافظة البصرة.

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