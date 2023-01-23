2023/01/23 | 19:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتكليف معاون جديد لوكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف معاون جديد لوكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكليف معاون جديد لوكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).