2023/01/23 | 19:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0eP1usas_G4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | مؤيد اللامي: تم توزيع 10 الاف قطعة سكنية للصحفيين في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | مؤيد اللامي: تم توزيع 10 الاف قطعة سكنية للصحفيين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).