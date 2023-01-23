2023/01/23 | 19:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جعفر الونان يسقط الرؤساء والملوك سريعاً عندما يصمون آذانهم عن النصائح ويكتفون بقراءة صفحات التصفيق والتطبيل والتفخيم والتبجيل.أخطر مايهدد وجود الرؤساء عادة هم ” الحاشية” التي تخفي العيوب وتحول الدنيا في عين الرئيس إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس العربي المركز الخبري الوطني.

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