2023/01/23 | 19:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت مجموعة “سبوتيفاي” السويدية العملاقة في مجال الموسيقى بالبث التدفقي، أنها ستستغني عن 6 بالمئة من موظفيها البالغ عددهم حوالي عشرة آلاف، أي نحو 600 موظف، في أحدث خطوة من هذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “سبوتيفاي” تستغني عن 6 بالمئة من موظفيها المركز الخبري الوطني.

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