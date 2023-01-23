2023/01/23 | 19:15 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خطوات امريكية "ستقسم ضهر الاقتصاد العراقي") نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: RC9YGC8-ncY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خطوات امريكية "ستقسم ضهر الاقتصاد العراقي") نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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