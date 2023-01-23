النفط: نجحنا بإضافة 6 مليارات برميل و32 مليار قدم مكعب للاحتياطي الوطني

2023/01/23 | 19:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، الإثنين، النجاح بإضافة 6 مليارات برميل و32 مليار قدم مكعب للاحتياطي الوطني.

وذكرت وزارة النفط في بيان، أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغني، أجرى زيارة إلى شركة الاستكشافات النفطية، أكد خلالها على أهمية قطاع الاستكشافات النفطية، في تعزيز الاحتياطي النفطي للثروة الهيدروكاربونية للعراق".

وقال عبد الغني، إن "الفرق الزلزالية التابعة لشركة الاستكشافات النفطية قد نجحت خلال الفترة المنصرمة من تكثيف نشاطاتها في الصحراء الغربية من محافظة الأنبار، إلى جانب بعض المناطق في محافظة نينوى، والنجف والمثنى وذي قار، وقطعت آلاف الكيلومترات لجمع المعلومات من مساحات الأراضي المشمولة بالمسح الزلزالي ضمن خطط الوزارة، وحققت نتائج مثمرة".

وأشار إلى "أهمية تحويل التوقعات إلى احتياطي ثابت يعزز من موقع العراق على صعيد إدامة وزيادة إنتاج النفط والغاز، فقد أسفرت هذه الجهود خلال السنوات القليلة الماضية إلى إضافة (6) مليارات برميل من النفط الخام و (32) مليار قدم مكعب قياسي إلى الاحتياطي الوطني من الثروة الهايدروكاربونية".

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