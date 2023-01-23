رسمياً.. إقالة لامبارد من تدريب ايفرتون

2023/01/23 | 19:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، إقالة فرانك لامبارد من منصبه كمدرب للتوفيز، في ظل تراجع نتائج الفريق واحتلاله المركز الـ19 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.وهزم إيفرتون 8 مباريات من آخر 9 لقاءات خاضها الفريق في جميع المسابقات. وخسر إيفرتون أمام وست هام (0-2) يوم السبت الماضي، ضمن مباريات الجولة 21 للبريميرليج. وجمدت تلك النتيجة […]

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إقالة لامبارد من تدريب ايفرتون أولاً على ايرث نيوز.

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