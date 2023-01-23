السيسي يتحدث عن

2023/01/23 | 19:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، أن مصر أصبحت خالية من الإرهاب بعد عشر سنوات من محاربته.

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