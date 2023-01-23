2023/01/23 | 20:11 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية حرس الحدود، اليوم الإثنين القبض على ثلاثة متهمين في ذي قار والبصرة.
وذكر بيان للمديرية تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “مفارز شعبة مكافحة المخدرات في مديرية جمارك المنطقة الرابعة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرس الحدود يُطيح بـ 3 متهمين في محافظتين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر بيان للمديرية تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “مفارز شعبة مكافحة المخدرات في مديرية جمارك المنطقة الرابعة […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص حرس الحدود يُطيح بـ 3 متهمين في محافظتين المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرس الحدود يُطيح بـ 3 متهمين في محافظتين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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