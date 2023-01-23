حرس الحدود يُطيح بـ 3 متهمين في محافظتين

2023/01/23 | 20:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية حرس الحدود، اليوم الإثنين القبض على ثلاثة متهمين في ذي قار والبصرة.وذكر بيان للمديرية تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “مفارز شعبة مكافحة المخدرات في مديرية جمارك المنطقة الرابعة […]

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