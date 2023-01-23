الحشد الشعبي يطيح بعنصرين تابعين لداعش في الموصل

2023/01/23 | 20:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، القبض على عنصرين تابعين لداعش في الموصل.وذكرت الهئية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان”استخبارات قيادة عمليات نينوى للحشد واستخبارات اللواء 30 بالحشد بعد […]

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