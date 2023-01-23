2023/01/23 | 20:12 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن يصبح السفر والتنقل صعبا نتيجة التراكم السريع للثلوج في جنوب أونتاريو.تتوقع وزارة البيئة الكندية أن تبدأ فترات تساقط الثلوج في وقت مبكر من ليلة أمس الأحد، حيث سقط حوالي 2 سم على مدينة تورنتو.هناك فرصة بنسبة 30 في المئة لتساقط ثلوج خفيفة في صباح يوم الإثنين، وتزداد هذه النسبة يوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة البيئة الكندية تعلن عن عاصفة ثلجية كبيرة في طريقها لجنوب أونتاريو شبكة القيقب الدولية.

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