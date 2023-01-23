الإجابة الخاطئة: صدام حسين.. قصة صورة عمرها 36 عاما

2023/01/23 | 20:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل، تصريحاً أو تلميحاً، إنها للرئيس العراقي السابق صدّام حسين وهو فتى، أو لأحد أحفاده.

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