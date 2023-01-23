2023/01/23 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة تضع خطة للإكتفاء بالحليب المحلي الموارد: حملات لرفع التجاوزات ومنع الفيضان في بغداد بغداد – فائز جواد اتجهت وزارة الموارد المائية، الى إنشاء حملة سنوية لتنظيف مبازل بغداد لتصريف مياه الأمطار، مشيرة الى إرسال مقترح لإنشاء طريق دولي يربط جنوب العاصمة بشمالها.وقال مدير موقع درء الفيضان في مناطق شرق القناة، عباس محسن، في […]

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