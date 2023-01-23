2023/01/23 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإتفاق على تأهيل الحدباء وتطوير الواقع التعليمي بالتعاون مع يونسكو التخطيط يناقش معالجة المشاريع ويمنح 755 براءة إختراع الناصرية – باسم الركابي بغداد – الزمان ناقش وزير التخطيط، محمد علي تميم، مع مدير مكتب يونسكو في العراق، پاولو فونتاني، التعاون المشترك في مجال حماية وتأهيل الأثار، ودعم قطاع التربية والتعليم.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس […]

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