2023/01/23 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطّابي يوجّه بحماية وتطوير زراعة كربلاء عَبر حملات الوقاية التجارة تجهز الدفعة الأولى من التموينية لذوي الرعاية كربلاء – محمد فاضل ظاهر النجف – سعدون الجابري وجّهت وزارة التجارة، بتجهيز الحصّة الأولى من السلّة الغذائية سريعاً، للمشمولين بشبكة الرعاية الإجتماعية.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزير اثير داود الغريري، اطلّع على مخازن المواد الغذائية […]

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