الحشد الشعبي يحبط مخططًا إرهابيًا لاستهداف مناطق غرب الأنبار (صور)

2023/01/23 | 20:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت قوة من اللواء 19 بالحشد الشعبي، الاثنين، مخططا إرهابيا لاستهداف مناطق غرب الانبار من قبل فلول “داعش” الإرهابي.جاء ذلك خلال عملية استطلاع وتأمين لقرى البوخليفة والبوسلمان ووادي صواب والتلال المحيطة به بعد ورود معلومات استخبارية تؤكد وجود مفارز متنقلة لعناصر “داعش” الإرهابي كانوا يرومون زراعة العبوات الناسفة بعد المحاولات الفاشلة للتسلل الى الطريق […]

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