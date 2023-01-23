السعودية: 100 ألف معتمر عراقي دخل عبر منفذ عرعر منذ انطلاق موسم العمرة

2023/01/23 | 20:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت السلطات السعودية اليوم الاثنين، استقبال منفذ جديدة عرعر في منطقة الحدود الشمالية أكثر من 100 ألف معتمر من القادمين براً من جمهورية العراق منذ بدء موسم العمرة وحتى يوم أمس.

وقالت وكالة “واس” السعودية الرسمية، إن “المعتمرين العراقيين دخلوا من خلال منظومة خدمات رقمية وخدمية لتقديم أفضل التسهيلات الجمركية ضمن إجراءات سهلة وميسرة تضمن تقديم الخدمات بجودة عالية وإثراء تجربة المعتمرين الدينية والثقافية من خلال تهيئة المواقع الدينية والتاريخية بالمملكة لزيارتها، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030”.

واضافت الوكالة أنها “تجولت بمنفذ جديدة عرعر؛ لرصد وصول الحافلات والمركبات الخاصة القادمة، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة, والتسهيلات والخدمات التي قُدّمت لهم منذ اللحظة الأولى لوصولهم “.

واوضحت الوكالة أنه “عبر عدد من المعتمرين العراقيين عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن على الدوام، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج”, مشيدين بـ”التسهيلات والخدمات التي قدمت لهم في منفذ جديدة عرعر البري”.

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