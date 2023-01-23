بحضور الحلبوسي و السوداني.. “إدارة الدولة” يلتئم لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية

2023/01/23 | 20:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد تحالف ادارة الدولة، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال مصدر مطلع في حديث صحفي، ان “تحالف ادارة الدولة عقد اجتماعا بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وباقي قيادات التحالف في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي”.

واضاف المصدر ان “الاجتماع تم تخصيصه لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية”.

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