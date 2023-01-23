اجتماع لائتلاف إدارة الدولة بحضور السوداني

2023/01/23 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقد ائتلاف إدارة الدولة، اليوم الاثنين، اجتماعا بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال الائتلاف في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إنه "يعقد اجتماعا بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبينا ان الاجتماع جاء لـ"مناقشة عدد من الملفات على الساحة السياسية والاقتصادية والأمنية".

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