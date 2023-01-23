رئيس الجمهورية: نواجه صعوبة باستيعاب أعداد الخريجين وتوفير فرص العمل لهم

2023/01/23 | 20:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الاثنين، رئيسة مجلس الأعمال العراقي- البريطاني البارونة إيما نيكلسون والوفد المرافق لها.

وأشار الرئيس، خلال اللقاء، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، إلى "اطلاعه على أوضاع جامعتي البصرة والموصل"، مؤكداً أن "الجامعات العراقية تحظى بسمعة أكاديمية جيدة وتمتلك تاريخاً حافلاً بالعطاء".

وأضاف، أننا "نواجه صعوبة في استيعاب أعداد الخريجين وتوفير فرص العمل لهم"، داعياً الوفد إلى "زيارة الجامعات والاطلاع على برامجها الأكاديمية والبحثية وإيجاد السبل الممكنة للتعاون".

وأكد، أن "الحكومة وضمن برنامجها الوزاري تشجع القطاع الخاص لتوظيف الخريجين الجدد، وتعمل على اتخاذ تدابير لحل مشكلة البطالة".

وأعرب الرئيس، عن "الأسف لكون معايير السلامة غير متوفرة في العراق، وغالبا ما يؤدي غيابها إلى خسائر"، حيث اقترح بهذا الشأن "إمكانية الاستفادة من معايير السلامة في بريطانيا".

بدورها، أشارت نيكلسون، إلى أن "هدفهم رفع المعايير الأكاديمية في العراق من خلال الاستفادة من الخبرات والطاقات الموجودة في بريطانيا وغلق الفجوة بين التعليم والعمل".

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