2023/01/23 | 20:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 يناير، 2023 بغداد/المسلة: اكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، الاثنين، أهمية المرونة...

ظهرت المقالة الحكيم للسفيرة الامريكية: أهمية المرونة في التعامل مع محددات التعاطي مع الدولار أولاً على المسلة.

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