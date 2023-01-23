2023/01/23 | 20:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: K6bnP6MIHFs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد يعقوب من المثنى.. صانع طائرات) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد يعقوب من المثنى.. صانع طائرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).