2023/01/23 | 20:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UHe4uX1rF_0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصطفى: مضاربات سياسية تستغل أزمة سعر الصرف للوم الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصطفى: مضاربات سياسية تستغل أزمة سعر الصرف للوم الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).