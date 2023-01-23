عقوبات أمريكية وأوروبية على مسؤولين وكيانات إيرانية على صلة بقمع الاحتجاجات

2023/01/23 | 20:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حزمة عقوبات على كيانات وشخصيات إيرانية، منها الحرس الثوري ومسؤولين على صلة بقمع الاحتجاجات في البلاد.

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