2023/01/23 | 21:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة وضمن برنامجها الوزاري تشجع القطاع الخاص لتوظيف الخريجين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: نواجه صعوبة في استيعاب أعداد الخريجين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية: نواجه صعوبة في استيعاب أعداد الخريجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).