2023/01/23 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفياض والعامري يستقبلان أبطال خليجي 25 الحلبوسي يتعهّد للاعبي المنتخب بتضمين متطلباتهم المالية في الموازنة بغداد – ساري تحسين استقبل رؤساء البرلمان محمد الحلبوسي والحشد الشعبي فالح الفياض وتحالف الفتح هادي العامري ،وفد المنتخب الوطني الفائز بلقبِ كأس خليجي 25.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحلبوسي استقبل لاعبي المنتخب ، وأثنَى على الجُهودِ المتميزة […]

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