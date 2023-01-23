2023/01/23 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير يعزو تقلبات الدينار إلى إمتثال المصارف لمعايير التحويل الدولي الدولار يطيح بمحافظ البنك المركزي والعلاق يسعى لإعادة توازن سعر صرف العملة بغداد – قصي منذر اطاح الدولار بمحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ،بعد موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على طلب اعفائه من المنصب نتيجة الارتفاع المستمر لاسعار صرف العملة في بورصة بغداد […]

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