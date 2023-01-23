2023/01/23 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئاسات تستذكر عطاء المؤسسة وتجدّد الإلتزام بدعم صمام العدالة زيدان: إستقلال القضاء مؤشّر على الدولة الضامنة للحقوق والحريات بغداد – ابتهال العربي أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ان الحفاظ على استقلال المؤسسة القضائية هو مؤشر على الدولة الرشيدة التي ينعم مواطنوها بالعدالة والاستقرار.وقال زيدان خلال فعاليات الحفل السنوي السادس ليوم القضاء تابعته (الزمان) […]

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