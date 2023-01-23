الجزائر.. مقتل 3 عسكريين بتحطم هليكوبتروفتح تحقيق بالحادث

2023/01/23 | 21:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الإثنين، أنّ طاقم طائرة مروحية مكوناً من ثلاثة أفراد قُتل في تحطّم طائرتهم مخلال "مهمة تدريبية" بولاية عين الدفلى على بُعد نحو 200 كلم جنوب غرب العاصمة.

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