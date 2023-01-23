هالاند يحطم رقم المصري محمد صلاح بعدد الاهداف

2023/01/23 | 21:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حطم النجم النرويجي إيرلنغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الرقم القياسي لهدافي الموسم الماضي، للدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك خلال مباراة فريقه ضد وولفرهامبتون، اليوم الأحد.وأحرز إيرلينغ هالاند ثلاثة أهداف “هاتريك” […]

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