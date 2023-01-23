رئيس الجمهورية يدعو لتشجع القطاع الخاص في توظيف الخريجين الجدد

2023/01/23 | 21:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، عن مواجهة صعوبة في استيعاب اعداد الخريجين وتوفير فرص العمل لهم.وذكرت الرئاسة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “رشيد استقبل، اليوم، […]

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