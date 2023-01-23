خبير: العراقيون اشتروا نحو 10 الاف سيارة يابانية بمعدل 38 ألف دولار للواحدة في 2022

2023/01/23 | 21:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أفاد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، الاثنين، بارتفاع معدل سعر السيارات اليابانية المصدرة الى العراق لنحو 40 ألف دولار في 2022.

وقال العبيدي في منشور على صفحته إن "الصادرات اليابانية من السيارات الى العراق حققت اعلى قيمة لها في سنة 2022 على امتداد عشر سنوات ماضية حيث بلغت قيمة الصادرات اليابانية من السيارات الى العراق اكثر من 298 مليون دولار وبواقع 7841 سيارة".

وأضاف، أنه "بالرغم من ان عدد السيارات المصدرة ليس الاعلى على مدى السنوات العشر حيث بلغ اعلى عدد للسيارات المصدرة في 2014 والتي بلغت حينها اكثر من 14 الف سيارة الا ان قيمة السيارات المصدرة كانت في 2014 بمعدل 16 الف دولار للسيارة الواحدة بينما بلغ معدل قيمة السيارة المصدرة في 2022 بحوالي 38 الف دولار امريكي مما يعني تحول الصادرات من السيارات الصالون الى سيارات الدفع الرباعي مما ادى الى ارتفاع قيمة الصادرات لتصل الى ارقام قياسية".

وبلغ عدد السيارات الجديدة والمصدرة مباشرة من اليابان "بحدود 58 الف سيارة خلال السنوات العشرة الماضية وبقيمة بلغت اكثر من 1.5 مليار دولار امريكي ".

ويقدر عدد السيارات المسجلة حاليا في العراق "بحوالي 4.5 مليون سيارة وبنسبة نمو سنوية تبلغ 3% حسب بيانات مديرية المرور العامة ".

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