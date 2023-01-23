نفط ذي قار: استئناف إنتاج حقل الصبة بطاقة 10 آلاف برميل باليوم  

2023/01/23 | 21:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مدير عام شركة نفط ذي قار علي خضير، الاثنين، استئناف عمليات الانتاج التجريبي من حقل صبة النفطي بطاقة 10 الاف برميل باليوم.

وقال خضير في بيان، إن "الجهد الوطني نجح في استئناف الإنتاج من حقل صبة النفطي محافظة ذي قار بعد تحديث وتغيير آلية التشغيل إلى الاوتوماتيكي"، معلناً "بدء فترة التشغيل التجريبي بطاقة 10 الاف برميل باليوم وصولاً الى الطاقة المتاحة (100) الف برميل باليوم".

وأشار، إلى "توجيه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حيان عبد الغني على ضرورة استئناف الانتاج من حقول الجهد الوطني لأهميتها في دعم الصناعة النفطية، ورفع انتاج حقول المحافظة، وتعزيزاً ودعماً للمشاريع المستقبلية في قطاعي الاستخراج والتصفية".

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