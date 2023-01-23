2023/01/23 | 21:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام في مُحافظتي ذي قار والمثنى، مُبيِّنةً أنَّ مقدار الهدر في المال العام بلغ قرابة (3,400,000,000) دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط هدر 3,4 مليارات دينار بالمال العام في محافظتين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط هدر 3,4 مليارات دينار بالمال العام في محافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).