وزير المالية: العراق يمتلك مستلزمات الاقتصاد القوي

2023/01/23 | 21:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزير المالية، طيف سامي، اليوم

الاثنين، السعي لتفعيل الاتفاقيات

الثنائية بين العراق ومختلف المؤسسات

المالية العالمية الداعمة لترسيخ نظام

مالي واقتصادي متوازن ومستدام.

جاء ذلك، خلال رئاسة وزير الم

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