رئيس وزراء العراق: ملتزمون بالشراكة مع حلف شمال الأطلسي

2023/01/23 | 21:47 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من استقبال السوداني الأدميرال مونش (مكتب رئيس الحكومة/تويتر)

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التزام بلاده بالشراكة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مثمناً دوره بدعم العراق في محاربة الإرهاب.

وجاء ذلك خلال استقبال السوداني، مساء اليوم الإثنين، قائد القوات المشتركة للحلف الأدميرال ستيوارت مونش والوفد المرافق له.

ووفقاً لبيان لمكتب رئيس الوزراء، فقد أعرب السوداني خلال اللقاء عن "تقديره لموقف الحلف الداعم للعراق في مواجهة الإرهاب، من خلال تقديم التدريب للقوات العراقية"، مؤكداً "التزام العراق بالشراكة مع الناتو والحرص على استدامة العمل المشترك".

وأشار إلى "أهمية ترسيخ الأمن في العراق وانعكاسه على أمن المنطقة والعالم"، مبيّناً أنّ "القوات الأمنية العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة في مقدرتها على محاربة الإرهاب".

بدوره، أكد الأدميرال مونش "التزام الحلف بتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية من خلال تقوية المؤسسات الأمنية وتدريب الضباط وضباط الصف"، مشيراً إلى "تميز مستوى التنسيق بين قادة الحلف ونظرائهم العراقيين".

وأثنى على "القدرات العسكرية والميدانية التي تتمتع بها القوات الأمنية العراقية".

رئيس مجلس الوزراء @mohamedshia يؤكد أن القوات الأمنية العراقية قد وصلت إلى مرحلة متقدمة في مقدرتها على محاربة الارهاب.



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— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) January 23, 2023

وأجرى مسؤولون عراقيون، خلال الأشهر السابقة، مباحثات عدة مع قيادة حلف الأطلسي ومستشاري البعثة في العراق بخصوص التعاون في مجال التدريب.

وتعمل بعثة حلف الأطلسي في العراق البالغة نحو 300 عنصر على برامج تدريب وتمكين القوات العراقية في مرحلة ما بعد "داعش"، ويشمل ذلك التسليح أيضاً، ضمن اتفاق جرى عام 2020 بين المسؤولين العراقيين وقيادة الحلف التي أكدت، في وقت سابق من العام الماضي، أنّ حلف الناتو لن يأخذ دور القوات الأميركية في البلاد.

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