2023/01/23 | 21:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة صادمة، تعرض أحد خبراء الأرصاد الجوية في محطة "فوكس نيوز" للاعتداء والضرب بشكل مبرح، بعد أن حاول الدفاع عن رجل مسن تعرض للمضايقة من قبل عدد من المراهقين على متن مترو الأنفاق في مدينة نيويورك.وقال المذيع آدم كلوتز، إن المراهقين اعتدوا عليه عندما تدخل وحاول مساعدة الرجل المُسن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو صادم.. شاهد ما حدث لمذيع دافع عن رجل مسن على متن مترو نيويورك) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو صادم.. شاهد ما حدث لمذيع دافع عن رجل مسن على متن مترو نيويورك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).