إغلاق 9 شركات سياحية

نص بيان هيئة النزاهة:
هيأة السياحة تغلق عدد من شركات السفر والسياحة الغير مجازة
أقامت هيأة السياحة وبإشراف مباشر من قبل مدير عام دائرة المجاميع السياحية مهدي غضبان ، بـغلق عدد من شركات السفر والسياحة الغير مجازة ( الوهمية ) ، بالتنسيق مع ممثلي جهاز المخابرات الوطني ومديرية ألأمن السياحي ، إضافة إلى عناصر من قسم شركات السفر والسياحة.
وتم غلق (8) شركات سياحية في قاطع الرصافة منطقة الوزيرية ، وغلق شركة رياح المواسم في قاطع الكرخ منطقة حي الجامعة ، من قبل اللجنة المكلفة وحسب الضوابط والتعليمات.
حيث قامت هيأة السياحة بوضع الشمع الأحمر ووضع لافتات على واجهة مقراتها ، تشير إلى غلقها ، لمخالفة قانون أعمال السفر والسياحة من دون حصول على الإجازة الرسمية ، وتم أخذ التعهدات الخطية من الكوادر المتواجدة في الشركات التي تم غلقها بعدم مزاولة النشاط السياحي .
وندرج أسماء الشركات التي تم غلقها:
1- عيون زمزم
2- مكتب الاصدقاء
3- ألباز
4- رحلة الساحر
5- عيون القلعة
6- سما الباوي
7- سبارطة
8- الهمام
9- رياح المواسم
وزارة الثقافة والسياحه والآثار
قسم الإعلام والاتصال الحكومي
2023/1/23
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