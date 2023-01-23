إغلاق 9 شركات سياحية

2023/01/23 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

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نص بيان هيئة النزاهة:

هيأة السياحة تغلق عدد من شركات السفر والسياحة الغير مجازة

أقامت هيأة السياحة وبإشراف مباشر من قبل مدير عام دائرة المجاميع السياحية مهدي غضبان ، بـغلق عدد من شركات السفر والسياحة الغير مجازة ( الوهمية ) ، بالتنسيق مع ممثلي جهاز المخابرات الوطني ومديرية ألأمن السياحي ، إضافة إلى عناصر من قسم شركات السفر والسياحة.

وتم غلق (8) شركات سياحية في قاطع الرصافة منطقة الوزيرية ، وغلق شركة رياح المواسم في قاطع الكرخ منطقة حي الجامعة ، من قبل اللجنة المكلفة وحسب الضوابط والتعليمات.

حيث قامت هيأة السياحة بوضع الشمع الأحمر ووضع لافتات على واجهة مقراتها ، تشير إلى غلقها ، لمخالفة قانون أعمال السفر والسياحة من دون حصول على الإجازة الرسمية ، وتم أخذ التعهدات الخطية من الكوادر المتواجدة في الشركات التي تم غلقها بعدم مزاولة النشاط السياحي .

وندرج أسماء الشركات التي تم غلقها:

1- عيون زمزم

2- مكتب الاصدقاء

3- ألباز

4- رحلة الساحر

5- عيون القلعة

6- سما الباوي

7- سبارطة

8- الهمام

9- رياح المواسم

وزارة الثقافة والسياحه والآثار

قسم الإعلام والاتصال الحكومي

2023/1/23

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