كاساس يطالب اتحاد الكرة بإضافة خبير تغذية ومعالج نفسي للمنتخب

2023/01/23 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت مصادر مطلعة اليوم الاثنين، عن قيام مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس، بمفاتحة الاتحاد العراقي لكرة القدم لإضافة اخصائي تغذية ومعالج نفسي لكادر المنتخب.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس فاتح اتحاد كرة القدم بشأن اضافة اخصائي تغذية ومعالج نفسي ضمن كادر المنتخب على ان يتكفل الاتحاد برواتبهم".

وبين أن "الاتحاد يدرس طلب الكادر التدريبي وسيرد على هذا المقترح لاحقا بعد دراسته في اجتماع للاتحاد يعقد خلال الايام القليلة المقبلة".

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