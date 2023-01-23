التربية: 1000 مدرسة ستدخل الخدمة نهاية العام الحالي

2023/01/23 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، أنها ستتسلم 1000 مدرسة نهاية العام الحالي ضمن العقد الصيني.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الوزارة بدأت خلال الأيام الماضية بحملة كبيرة تستهدف الملف الأكبر والأبرز وهو الأبنية المدرسية"، مبينا أن "الوزارة رفعت شعار عام الأبنية المدرسية والذي يعد ضمن الأولوية الأولى للبرنامج الوزاري".

وأضاف، أن "هناك مشاريع لأبنية مدرسية جديدة وأخرى لإعادة تأهيل وترميم"، مشيرا الى أن "مشروع رقم 1 الخاص بالأبنية المدرسية توقف منذ عام 2014 الى 2020، حيث لم تدخل أية مدرسة للخدمة".

وتابع أن "الوزارة أدخلت 198 مدرسة للخدمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بضمنها 125 مدرسة من مشروع رقم واحد"، موضحا أنه "من المؤمل ان نتسلم 25 بناية مدرسية جديدة ضمن هذا المشروع خلال الأسبوعين المقبلين".

وذكر أن "دخول المدارس للخدمة يكون بشكل تدريجي"، موضحا أن "وزير التربية ابراهيم الجبوري اجتمع مع الشركات المنفذة لمشاريع الأبنية المدرسية وتم تذليل جميع المعوقات، وهناك استنفار كبير بتلك المشاريع".

وأكد أنه "في نهاية العام الحالي ستدخل 1000 مدرسة للخدمة ضمن العقد الصيني".

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