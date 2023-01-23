التربية تحدد موعد دخول مدارس العقد الصيني الخدمة

2023/01/23 | 21:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة أدخلت 198 مدرسة للخدمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

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